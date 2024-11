A Amazônia está de olho. Os líderes do G20 também deveriam

A Cúpula do G20 chega ao Brasil no ano em que passamos por crises socioambientais sem precedentes. Isso só aumenta a expectativa sobre a agenda climática no encontro. Nos dias 18 e 19 de novembro, quando os líderes das 20 maiores economias do mundo se reunirão no Rio de Janeiro, as discussões sobre o combate à crise climática estarão no foco de movimentos sociais e ativistas ambientais.

Não é preciso ir muito atrás no tempo para entender o porquê. No Norte do país, os últimos meses foram marcados pela pior seca já registrada na história, com rios atingindo níveis nunca antes vistos, grandes áreas de floresta devastadas pelo fogo e índices de poluição que colocaram áreas urbanas da região no topo do ranking de cidades com a pior qualidade do ar do mundo. Somente entre os meses de janeiro e setembro de 2024, de acordo com o Imazon, uma área equivalente a 17 cidades de São Paulo foi destruída na Amazônia — um aumento de mais de 1.000% em comparação com o mesmo período no ano passado. De acordo com pesquisa publicada na revista científica Earth System Science Data, as mudanças climáticas elevaram em até 20 vezes as chances de incêndio na Amazônia no último ano.

Esses são dados que não podem ser ignorados durante a Cúpula do G20. Com o Brasil pela primeira vez ocupando a liderança do bloco, e os temas de clima e sustentabilidade sendo eixos centrais de discussão do encontro, o presente e o futuro da Amazônia precisam estar em pauta. Afinal, a destruição da maior floresta tropical do mundo não afeta só o Brasil. Isso diz respeito a toda a vida no planeta.