FMI mantém projeção para PIB da Itália em 2024 e reduz em 2025

WASHINGTON, 22 OUT (ANSA) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve em 0,7% a projeção de crescimento da economia da Itália em 2024, porém reduziu a estimativa para 2025 em 0,1 ponto percentual, de 0,9% para 0,8%.

Os dados estão no relatório divulgado pela instituição nesta terça-feira (22), com previsões para o produto interno bruto (PIB) do mundo inteiro.

No documento, o FMI apontou uma "persistente fragilidade na indústria", que impacta no "crescimento de países como Itália e Alemanha".