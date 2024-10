Turquia identifica autores de ataque como membros do PKK

ISTAMBUL, 24 OUT (ANSA) - O governo da Turquia anunciou nesta quinta-feira (24) que os dois agressores do ataque terrorista ocorrido na sede de uma empresa aeroespacial em Ancara faziam parte do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado um grupo terrorista pelos turcos e por aliados do Ocidente.

A informação foi confirmada pelo ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, um dia após a ofensiva ter deixado cinco mortos e 22 feridos.

Segundo o político, a identificação foi concluída após ambos serem mortos durante o ataque. Trata-se de Ali Orek, que era conhecido por seu codinome Rojger, e Mine Sevjin Alcicek.