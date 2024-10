Venezuela acusa Brasil de 'agressão' após veto no Brics

CARACAS, 25 OUT (ANSA) - A Venezuela acusou o Brasil de "agressão" contra o seu país, após o veto do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à entrada de Caracas no Brics. A Rússia, anfitriã da cúpula do bloco em 2024, também se opôs ao posicionamento brasileiro.

"O povo venezuelano está indignado e envergonhado com esta inexplicável e imoral agressão por parte do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, que mantém o pior da política de Jair Bolsonaro contra a revolução bolivariana fundada pelo comandante Hugo Chávez", diz o comunicado do governo de Nicolás Maduro.

De acordo com a nota, o Brasil impediu a adesão de Caracas ao Brics por meio da delegação do Itamaraty "conduzida pelo embaixador Eduardo Paes Saboia, que decidiu manter o veto aplicado por anos à Venezuela" na gestão bolsonarista, contribuindo para a propagação do "ódio, da exclusão e da intolerância promovidos pelos centros de poder ocidentais".