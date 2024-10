Ucrânia diz que tropas da Coreia do Norte já estão na Rússia

Questionado durante a reunião do Brics sobre a participação norte-coreana no conflito, Putin respondeu de forma enigmática. "Se há imagens [dos soldados], elas são reflexo de alguma coisa". Hoje, ele disse à TV estatal que "isso é um assunto" da Rússia. No começo da semana, o Parlamento russo ratificou um tratado de defesa mútua entre os dois países em caso de ataque a qualquer um deles.

Retomada das negociações sobre Gaza

Os EUA e o Catar anunciaram que haverá neste domingo, em Doha, uma nova rodada de negociações sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns israelenses em posse do Hamas.

O governo israelense afirmou em comunicado que enviará o chefe do Mossad, David Barnea, para o encontro. "As partes discutirão as diversas opções para retomar as negociações com vistas à libertação dos reféns cativos do Hamas".

Segundo a agência de notícias France Presse, uma delegação do Hamas afirmou ao governo do Egito que o grupo palestino está disposto a suspender os combates, "mas Israel deve se comprometer com um cessar-fogo, se retirar da Faixa de Gaza, permitir o retorno dos deslocados, aceitar um acordo sério de troca de presos e permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza".

Esquerda na frente no Uruguai

Yamandú Orsi, candidato da Frente Ampla de esquerda e aliado do ex-presidente José "Pepe" Mujica, lidera as pesquisas de intenção de voto a dois dias do primeiro turno do pleito que escolherá no domingo o sucessor do presidente Lacalle Pou, do Uruguai. Orsi tem entre 41% e 47% da preferência dos eleitores.