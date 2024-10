Blinken diz que é imperativo alcançar solução diplomática no Líbano

O principal diplomata dos EUA está no Reino Unido junto a líderes árabes, após uma turnê pelo Oriente Médio nesta semana, sua primeira visita à região desde que Israel matou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, suspeito de ser o mentor do ataque do grupo a Israel em 7 de outubro de 2023 que desencadeou um conflito em toda a região.

Washington, aliado próximo de Israel, expressou esperança de que a morte de Sinwar possa dar um impulso para o fim dos combates em Gaza.

Blinken também manteve conversações nesta semana para avançar nos esforços para encontrar uma solução diplomática no Líbano, onde Israel lançou uma campanha terrestre e intensificou o ataque aéreo contra o Hezbollah no último mês que deslocou 1,2 milhão de pessoas.

Mais cedo na sexta-feira, Blinken se encontrou com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, em Londres.

"Temos um senso de urgência real em chegar a uma resolução diplomática e à implementação completa da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, de modo que possa haver segurança real ao longo da fronteira entre Israel e Líbano", disse Blinken, referindo-se a uma resolução em vigor após a última grande guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006.

"Enquanto isso, queremos... ver os civis protegidos. Queremos nos certificar de que as Forças Armadas libanesas não sejam pegas no fogo cruzado", declarou ele.