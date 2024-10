Ferrari chega em SP como protagonista da temporada, diz Vasseur

ROMA, 30 OUT (ANSA) - O chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, afirmou nesta quarta-feira (30) que a escuderia de Maranello disputará o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, com a moral em alta e como a protagonista do atual momento da temporada.

O time italiano desencantou nas duas últimas etapas no continente americano ao conquistar dois importantes triunfos com Charles Leclerc e Carlos Sainz nos GPs dos Estados Unidos e do México, respectivamente.

"A moral está alta e somos os protagonistas neste momento, acredito que devemos seguir trabalhando dessa forma. Até agora conseguimos maximizar o potencial do nosso pacote, mas outra prova sprint nos espera, o que significa que todos precisarão fazer um grande esforço físico e mental", declarou Vasseur.