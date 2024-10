Inundações em Valência, na Espanha, deixam mais de 50 mortos

Também há relatos de inundações nas comunidades autônomas de Castilla-La Mancha e Andaluzia.

"Nós estávamos presos como ratos. Carros e contêineres de lixo foram arrastados pela correnteza ao longo das ruas", disse Ricardo Gabaldón, prefeito de Utiel, cidade vizinha a Valência.

"A água subiu até três metros", acrescentou.

As chuvas também deixaram cerca de 40 mil pessoas sem energia elétrica, enquanto as viagens ferroviárias entre a capital Madri e Valência foram interrompidas por causa dos danos nas linhas de trem. Já o Congresso Nacional da Espanha suspendeu as sessões desta quarta-feira (30).

Em publicação no X, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, expressou solidariedade às famílias das vítimas das inundações. "Pela estima e pelo respeito que tenho por ele, estou ao lado do rei Filipe VI, símbolo da unidade nacional neste momento de dificuldade", ressaltou o chanceler. (ANSA).