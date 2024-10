Jovem de 15 anos é suspeito de matar ex-namorada de 13 na Itália

No entanto, três dias depois, o adolescente foi preso por suspeita de homicídio, após indícios descobertos pela polícia apontarem que, na verdade, a menina teria sido empurrada do terraço de propósito.

Segundo o Ministério Público da Criança, Aurora ainda tentou se agarrar ao parapeito, mas o ex-namorado a teria agredido repetidamente com as mãos para derrubá-la, reconstrução feita com base no depoimento de uma testemunha ocular.

Além disso, para se jogar do terraço, a menina, que tinha 1,5 metro de altura, precisaria ter subido em um parapeito de cerca de 1,2 metro. De acordo com a advogada da família da vítima, Lorenza Dordoni, o ex-namorado teria tido tempo suficiente para evitar que ela caísse.

O próximo passo do inquérito será analisar computadores e telefones apreendidos pelos investigadores. Aurora havia terminado com o jovem pela segunda vez poucas semanas antes de sua morte e chegou a relatar ao serviço social que o ex-namorado tinha comportamentos agressivos e violentos.

O corpo da menina também apresentava feridas e hematomas, e a polícia suspeita que ela tentou resistir às agressões do adolescente. Os investigadores encontraram inclusive um vídeo que mostra o jovem empurrando e xingando Aurora em um ponto de ônibus.

De acordo com dados do Ministério do Interior, entre 1º de janeiro e 27 de outubro de 2024, pelo menos 50 mulheres foram assassinadas por ex ou atuais parceiros na Itália. Isso representa mais da metade dos 94 homicídios contra pessoas do sexo feminino registrados neste ano. (ANSA).