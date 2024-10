Membro do partido de Trump, Schwarzenegger anuncia apoio a Kamala nas eleições dos EUA

Precisamos fechar a porta para este capítulo da história, e eu sei que Trump não fará isso. Ele vai dividir, insultar e encontrar novas maneiras de ser mais antiamericano do que já foi, e nós, o povo, não receberemos nada além de mais raiva", escreveu Schwarzenegger.

No texto, o ex-governador admitiu que tem "muitas divergências" com os democratas, mas analisou que a vitória de Harris será a única forma de "seguir em frente como país". O ator ainda fez um apelo para que os cidadãos votem.

"Vote esta semana. Vire a página e deixe esse lixo para trás.

E mesmo que você discorde de mim, vote, porque é isso que fazemos como americanos", concluiu.

Em meio ao apoio de Schwarzenegger, Harris passará por Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, considerados estados decisivos para as eleições presidenciais no país.