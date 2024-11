Pausini lamenta morte de Quincy Jones:'Tinha sorriso nos olhos'

ROMA, 4 NOV (ANSA) - A cantora italiana Laura Pausini lamentou nesta segunda-feira (4) a morte do lendário produtor musical Quincy Jones, conhecido por seu trabalho com artistas de renome, como o astro do pop Michael Jackson.

"Conheci Quincy Jones no início dos anos 2000. Tive a grande oportunidade de estar com ele em diversas ocasiões e nunca esquecerei as histórias que ele me contou e o telefonema que me fez depois da queda das Torres Gêmeas pedindo-me para participar, juntamente com outros artistas que são lendários para mim, de um evento para ajudar as famílias das vítimas", contou a artista italiana.

De acordo com Pausini, a arte de Jones "fala por ele, a música que ele ensinou a todos nós". "O que me resta é seu abraço muito apertado e aquele sorriso que ele também carregava nos olhos", concluiu após a morte do produtor, aos 91 anos.