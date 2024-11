Putin parabeniza Trump e faz aceno para futuro diálogo

Além disso, Putin enfatizou que qualquer desejo dos Estados Unidos de restaurar as relações com seu governo e facilitar o encerramento da crise com a Ucrânia "merece respeito".

"Não acho errado ter uma conversa com Trump. Se alguns líderes mundiais desejam restabelecer contatos, não sou contra", disse.

Trump já reiterou em diversas ocasiões que é capaz de impor a paz na Ucrânia "em 24 horas", apesar de nunca ter explicado de qual forma isso seria possível.

Além disso, sempre criticou o apoio militar e financeiro fornecido pelo governo de Joe Biden. Inclusive, o magnata já chegou a culpar Kiev pelo conflito com a Rússia, antes de um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em setembro passado. (ANSA).

