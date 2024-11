Putin assina lei sobre tratado estratégico com Coreia do Norte

De acordo com a mídia local, o tratado deste ano menciona uma "contribuição para garantir a paz, a segurança e a estabilidade".

Os laços entre Moscou e Pyongyang estão mais estreitos do que nunca, tanto que a Coreia do Norte enviou pelo menos 11 mil soldados, segundo a Ucrânia, para ajudar as forças russas nos combates no Leste Europeu. (ANSA).

