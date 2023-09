Como o Chile puniu seus militares por crimes na ditadura

Os militares também mantiveram aposentadorias especiais concedidas pelo governo chileno, com um valor médio "quinze a vinte vezes maior" do que a aposentadoria dos chilenos civis, diz Salém. O sistema de aposentadoria do Chile foi privatizado na ditadura, e o baixo valor recebido pelos idosos é um dos gatilhos de insatisfação social no país.

O símbolo máximo da ditadura chilena também conseguiu escapar de punição. Depois de cerca de um ano e meio em prisão domiciliar em Londres, Pinochet evitou a extradição para a Espanha e retornou ao Chile. Ele morreu em 2006, em Santiago, após sofrer um ataque cardíaco, e segue bem visto por mais de um terço dos chilenos.

O pinochetismo segue representado no Congresso, como na União Democrática Independente (UDI), que tem 23 deputados e nove senadores, e no Partido Republicano, do candidato de extrema direita José Antonio Kast, que chegou ao segundo turno das eleições de 2021 e perdeu para o esquerdista Gabriel Boric. Além disso, há muitos empresários poderosos e famílias ricas no Chile que se mantêm compromissados com os ideais de Pinochet, diz Salém.

Pontas soltas

Uma deficiência da Justiça de transição chilena foi a identificação do destino das pessoas que desapareceram durante a ditadura. Em agosto, como parte dos preparativos para os 50 anos do golpe, o presidente chileno, Gabriel Boric, anunciou que o Estado se engajaria para buscar a verdade sobre o que aconteceu com essas vítimas do regime. Até então, esse esforço de pesquisa e busca vinha sendo realizado basicamente pelos familiares de vítimas.