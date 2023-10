Como o Ocidente pode lidar com aliança entre Putin e Kim Jong-un?

Dizem que a geopolítica global mudou dramaticamente desde então e que Pyongyang encontra-se agora estreitamente alinhada tanto com a Rússia como com a China, enquanto enfrentam o Ocidente.

E essas alianças de conveniência estão permitindo à Coreia do Norte contornar muitas sanções, melhorar as suas capacidades militares e tentar promover as suas próprias ambições geopolíticas no nordeste da Ásia.

Coreia do Sul condena câmbio

Referindo-se às relações entre a Rússia e a Coreia do Norte, num comunicado divulgado recentemente, o Ministério do Exterior sul-coreano afirmou: "Qualquer troca de armas entre os dois é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e uma ameaça à paz e à estabilidade na Península Coreana."

Os comentários foram feitos depois que o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse a repórteres em Washington que a Coreia do Norte entregou mil contêineres de suprimentos militares à Rússia.

De acordo com o governo dos EUA, contêineres foram vistos sendo colocados a bordo de um navio norte-coreano no porto de Najin, na Coreia do Norte, e depois transportados para o porto de Dunay, no extremo oriente russo. A partir daí, os satélites rastrearam o carregamento até um depósito de munições perto da cidade de Tikhoretsk, a cerca de 290 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.