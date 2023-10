Hospital destruído, fuga pelo deserto: 5 vídeos da guerra Israel-Hamas

Logo após o ataque ao Hospital Al-Ahli, médicos que trabalhavam no local concederam uma entrevista coletiva. No entanto, em frente ao púlpito que estavam os microfones, havia corpos das pessoas que foram mortas e feridas com o ataque.

Ataque terrorista em meio à rave

No sábado (07), no início dos ataques terroristas do Hamas a Israel, o grupo extremista invadiu a rave Universo Parallelo, que acontecia no deserto de Negev, perto da divisa entre Israel e Faixa de Gaza. Os vídeos mostram o pânico das pessoas tentando fugir do local. Segundo informações de Israel, mais de 200 pessoas morreram, incluindo brasileiros que estavam na festa.

Gaza completamente destruída