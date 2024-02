Combinação incomum de armas: como tática ousada da Ucrânia no mar atinge Putin

Com essa combinação incomum de armamentos, as Forças Armadas ucranianas já destruíram ou danificaram gravemente duas fragatas russas, cinco navios de desembarque e um submarino, além do Moskva, diz Cancian.

Resultados de importância estratégica

Esses resultados notáveis dos militares ucranianos proporcionaram um alívio notável em muitos aspectos. Principalmente no início da guerra havia o temor de manobras de desembarque russas na região de Odessa - hoje, a Ucrânia consegue majoritariamente manter os navios russos fora da parte ocidental do Mar Negro. "Isso também torna mais difícil para a Rússia manter as capacidades logísticas de suas Forças Armadas no sul da Ucrânia", analisa o especialista em Eurásia Stephan Blank. O Exército ucraniano, por sua vez, pôde deslocar para o front oriental muitos soldados que haviam sido enviados para proteger a costa sul da Ucrânia.

As consequências também puderam ser sentidas nas exportações de grãos da Ucrânia. Foi com muita dificuldade que a ONU conseguiu, em julho de 2022, intermediar um acordo de grãos que suspendeu o bloqueio naval russo e permitiu exportações ucranianas limitadas pelo Mar Negro, a partir dos portos na região de Odessa. No entanto, depois de apenas 12 meses, a Rússia se retirou do acordo e ameaçou atacar navios mercantes se eles continuassem a fazer escala na Ucrânia.

Essa ameaça nunca se concretizou. Apesar de, nesse meio tempo, a Ucrânia ter transferido parte de suas exportações de alimentos para o transporte ferroviário, ela também retomou as exportações pelo Mar Negro através dos portos de Constanta e Istambul - desde dezembro de 2023, essas exportações alcançam um volume até maior do que na época do acordo comercial da ONU.

A situação no Mar Negro, por si só, não levará a Ucrânia à vitória militar, pois o front em terra está estagnado. Mas, como analisa Cancian, os resultados navais dão à Ucrânia uma posição de negociação um pouco melhor se, em algum momento, houver negociações de paz com a Rússia.