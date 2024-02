'Controle total': o que diz o 1º plano de Netanyahu para a Faixa de Gaza

Administração da Faixa de Gaza

O plano de Israel para a Faixa de Gaza contém formulações vagas sobre a administração do território. Por exemplo, ao afirmar que a Faixa de Gaza deve ser administrada por "funcionários locais com experiência administrativa". Esses funcionários não devem ter vínculos com países ou organizações que apoiam o terrorismo nem receber pagamento destes, indica o documento.

Não está claro quem seriam essas pessoas. A Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia, não é explicitamente mencionada no documento, mas sua participação numa futura administração da Faixa de Gaza também não é explicitamente descartada.

O plano ainda menciona um "programa abrangente de desradicalização" de instituições religiosas e educacionais no enclave, com a ajuda de países árabes.

Controle da segurança por Israel

O plano prevê que os militares israelenses assumam o controle total sobre a segurança da Faixa de Gaza. Isso implica na destruição de todas as estruturas militares do Hamas e da Jihad islâmica. Segundo o documento, as Forças Armadas de Israel manterão "a sua liberdade de ação operacional em toda a Faixa de Gaza, sem limite de tempo".