Vítimas de teste nuclear dos EUA seguem sem reparação - Em 1º de março de 1954, Estado Unidos realizaram a detonação da maior bomba nuclear da história no Atol de Bikini. Diversas embarcações de pescadores foram atingidas pela radiação.Setsuko Shimomoto viaja para as Ilhas Marshall para participar de um evento em memória dos 70 anos do teste nuclear Castle Bravo no Atol de Bikini. Shimomoto acredita que o experimento causou a morte de seu pai.

O teste em 1º de março de 1954 foi significativamente maior do que haviam previsto os cientistas que desenvolveram a bomba de hidrogênio. Até os dias atuais, Castle Bravo permanece sendo a maior bomba nuclear detonada pelos militares americanos. O fracasso em prever as dimensões da explosão, combinado com os ventos fortes na região do Pacífico Central, fizeram com que a radiação se espalhasse por uma ampla área no oceano e atingisse mais de mil barcos de pesca japoneses.

Daigo Fukuryu Maru (Dragão da Sorte 5) é o barco mais conhecido dentre os atingidos pela precipitação nuclear. Os 23 tripulantes da embarcação enfrentaram a síndrome da radiação aguda, cujos sintomas incluem náusea, dores de cabeça e nos olhos. Um dos tripulantes, Aikichi Kuboyama, morreu seis meses depois de complicações decorrentes dessa exposição.