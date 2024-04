Todos os japoneses podem ter o mesmo sobrenome até 2531 - e isso virou dor de cabeça

Unidos pelo mesmo sobrenome

No Japão, são usados apenas um sobrenome e um nome próprio. De acordo com as leis em vigor desde o século 19, os casais devem escolher o nome do marido ou da esposa, e a maioria, cerca de 95%, escolhe o nome do homem.

Com base nesses fatores, Yoshida estima que, no ano de 2446, metade da população japonesa terá o sobrenome "Sato" e que, em 2531, todos os japoneses terão o mesmo sobrenome.

O estudo foi divulgado em meio ao debate em andamento no Japão sobre as regulamentações civis sobre sobrenomes. Muitas vozes, incluindo algumas do partido governante, pedem que maridos e esposas possam manter seus sobrenomes após o casamento, ou até mesmo ter dois sobrenomes, como é o caso em países como a Espanha ou Brasil.

Os autores, ao apresentarem o relatório, procuraram "ilustrar com números o problema da seleção de sobrenomes nos casamentos", explica Yoshida.

"Se o sobrenome de todos for "Sato san" (Sr. ou Sra. Sato), não haverá outra opção a não ser usar apenas o primeiro nome para se identificar. Esse não seria um cenário ideal",diz o cientista.