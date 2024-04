Aliados pedem cautela a Israel após ataque iraniano

Governos da França, Alemanha, Bélgica e outras nações convocaram os embaixadores iranianos em seus respectivos países para dar explicações sobre o ataque a Israel.

G7 cogita novas sanções

A Rússia se recusou a criticar publicamente seus aliados em Teerã e se limitou a expressar preocupação com um possível alastramento do conflito. "Novos agravamentos não são do interesse de nenhuma das partes", disse o porta-voz do Kremlin, Dmirty Peskov.

O governo da Itália – que ocupa atualmente a presidência rotatória do grupo dos países do G7 – levantou a hipótese de novas sanções serem impostas ao Irã em razão do ataque.

Segundo o ministro italiano do Exterior, Antonio Tajani, as novas punições necessitam do apoio de todas as nações do grupo, que, além da Itália, inclui também os EUA, Alemanha, França, Canadá, Reino Unido e Japão.

rc (Reuters, DPA)