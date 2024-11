Qual o significado de ser indiciado? Entenda inquérito de Bolsonaro

Se a PGR denunciar, cabe ao STF abrir ou não processo contra os acusados. A PGR pode fazer uma denúncia única contra todos, como foi no caso do mensalão em 2006, ou mais de uma acusação, se avaliar que os crimes devem ser julgados separadamente. A PGR apresentou denúncias individuais, por exemplo, contra cada um dos 1.390 presos durante os atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023.

O STF definirá se Bolsonaro e seus aliados se tornarão réus. O plenário da Corte, que reúne os 11 ministros, decidirá por maioria simples se abre ou não uma ação penal contra os acusados. Se abrir, Bolsonaro e os demais se tornarão réus, e a ação terá início. Ao final do processo, eles serão condenados ou absolvidos pelo Supremo.

Bolsonaro vai ser preso?

Mesmo que seja condenado, Bolsonaro pode demorar a ser preso. O STF é a última instância do Judiciário, ou seja, não há mais a quem recorrer. No próprio Supremo, porém, ele poderia entrar com recursos para modificar ou esclarecer pontos da sentença, o que atrasaria a execução da pena. O ex-presidente Fernando Collor, por exemplo, foi condenado em maio de 2023 em uma ação da Lava Jato, mas ainda tem recursos em aberto e não foi preso, um ano e meio depois.

Bolsonaro responde por crimes que podem chegar a 23 anos de prisão. A PF indiciou o presidente por tentativa de abolir o Estado democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão), tentativa de golpe de Estado (4 a 12 anos) e associação criminosa (1 a 3 anos). Caso seja condenado à pena máxima, o ex-presidente poderia, em tese, sair da cadeia após cumprir cerca de 3 anos e 10 meses, já que a lei permite progressão de regime após conclusão de um sexto da pena.

Esse processo não deve alterar a situação eleitoral de Bolsonaro. O ex-presidente está inelegível devido a duas condenações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por crimes que não têm relação com as supostas tentativas de golpe de Estado, embora façam parte do mesmo contexto. Se não houver reversão dessas decisões, ele só poderá voltar a disputar eleições em 2030.