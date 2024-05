Tensão se eleva em protestos em universidades dos EUA

A polícia entrou no Hamilton Hall através de uma janela do segundo andar alcançada por meio de um caminhão com escadas, antes de conduzir os estudantes algemados para fora do prédio e levá-los para as vans da polícia.

O edifício havia sido ocupado na madrugada de terça-feira por manifestantes que prometeram lutar contra qualquer despejo, enquanto protestavam contra o crescente número de civis mortos na guerra de Israel com o Hamas.

Em uma carta endereçada ao Departamento de Polícia de Nova York, a presidente da Universidade Columbia, Minouche Shafik, disse que a ocupação do prédio estava sendo liderada por "indivíduos que não são afiliados à universidade" e pediu "ajuda da polícia para remover todos os indivíduos do Hamilton Hall e todos os acampamentos do campus".

Ela também pediu à polícia que permanecesse no campus pelo menos até 17 de maio, "para garantir que os acampamentos não sejam restabelecidos". As cerimônias de formaturas estão previstas para 15 de maio.

Por meio do Instagram, os manifestantes criticaram a declaração de Shafik, dizendo que "seu uso das palavras 'cuidado' e 'segurança' é nada menos que horrível".

Tensão nas universidades americanas