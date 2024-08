Altura de criança de 4 anos: conheça os 'homens Hobbit', que viveram há 700 mil anos

As análises confirmaram que o úmero pertencia a um Homo floresiensis que vivera há cerca de 700 mil anos. Agora, novas comparações com outros espécimes revelaram que o úmero é o menor de qualquer espécie de hominídeo já encontrada.

O indivíduo Homo floresiensis tinha cerca de um metro de altura. Assim, os autores concluem que as características físicas da espécie não mudaram muito antes de sua extinção, há 50 mil anos.

"Agora temos esses três fósseis extras. Quando avançamos 650 mil anos no tempo, as espécies não mudaram tanto, você pode ver que há definitivamente uma relação ancestral com as espécies anteriores", explica Brumm.

"Regra da ilha" colocada em questão

O homem Hobbit da Ilha das Flores tem intrigado os arqueólogos desde sua primeira descoberta. Algumas teorias sugerem que a espécie já era um hominídeo de pequeno porte antes de chegar à ilha.

O atual estudo defende uma teoria diferente: que os homens hobbits seriam descendentes de uma espécie humana de porte maior que encolheu com o tempo. "Achamos que eles migraram do continente, ficaram presos nessa ilha remota de Flores e aí foram diminuindo ao longo do tempo, seguindo esse princípio conhecido como 'regra da Ilha'", diz Brumm.