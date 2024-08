Não há relação entre mpox e vacina contra covid-19

Os vírus da covid-19 e do mpox são iguais?

O mpox é muito menos contagioso que a covid-19. Enquanto o vírus do mpox é transmitido pelo contato físico próximo, pele a pele, ou com materiais contaminados (toalhas, roupa de cama e roupas), o coronavírus é extremamente contagioso e pode ser transmitido por pequenas gotículas no ar ao respirar, falar, espirrar ou tossir – mesmo por pessoas assintomáticas. E enquanto o coronavírus tende a provocar tosse e falta de ar, bem como perda do paladar e do olfato, o sintoma clássico do mpox são as erupções cutâneas.

Desinformação atrapalha o trabalho das autoridades de saúde

Schaffner e Debbik se dizem preocupados com a disseminação massiva de desinformação em torno das vacinas. "As informações erradas que estão sendo disseminadas sobre todas as vacinas, mas também contra a covid-19 e agora o Mpox, estão causando grande confusão e desconfiança em relação às autoridades de saúde. Isso torna muito mais difícil para os ministérios da saúde ajudar as pessoas a se manterem saudáveis", diz Schaffner.

Autor: Rayna Breuer