Em meio à emergência climática, Brasil investe em gás natural

Na sua opinião, no Brasil, o gás natural é "uma fonte chave de fornecimento flexível que se adapta bem à forte matriz energética renovável, o que segue mesmo após o decreto". Por outro lado, ele avalia que a determinação, que reduz o controle sobre os planos de produção, pode aumentar os riscos e afetar negativamente os investimentos no setor.

"O problema com este excesso de oferta forçada é que a maior parte da produção de gás do Brasil está associada ao petróleo. Isto significa que, para produzir menos gás e equilibrar o mercado, a produção de petróleo também poderá diminuir, comprometendo as receitas dos investimentos ou a atratividade de novos projetos", pondera. Ainda assim, ele acredita que o governo pode ter êxito em reduzir os preços aos consumidores através da alta na oferta.

Cenário internacional

A guerra na Ucrânia levou muitos países, especialmente na Europa, a reorientar o seu setor de gás, seja usando fontes alternativas de energia ou buscando outros fornecedores. D´Apote explica que, no caso do Brasil, alguns setores sentiram os efeitos da alta dos preços no mercado internacional, mas que foi um ano de pouca importação devido ao regime de chuvas.

Na visão de D'Apote, diante de um cenário no qual o gás brasileiro costuma ser mais caro que outras ofertas internacionais, "ter muitas fontes é positivo", já que há a possibilidade de negociar contratos diversas opções e buscar melhores ofertas.

Para Romano, em curto prazo, não há alterações sobre a autonomia do Brasil no setor. Já no longo prazo, as medidas podem implicar a produção adicional de gás doméstico, o que poderá mudar a forma como o mercado funciona neste momento. "Se o decreto for bem-sucedido, os volumes adicionais implicarão em menores necessidades firmes de importação" avalia.