Ataque de Israel mata comandante do Hezbollah e mais de 30

O grupo xiita libanês Hezbollah confirmou a morte de seu comandante Hajj Ibrahim Aqil em um bombardeio israelense. Ele era o chefe de operações militares do movimento armado. O Ministério da Saúde libanês informou neste sábado (21) que o ataque matou pelo menos 31 pessoas, incluindo três crianças e sete mulheres.

Hezbollah informou que um segundo comandante de alto escalão estava entre os combatentes mortos pelo ataque aéreo, destacando a escala do golpe em sua liderança militar.

O ataque desta sexta-feira a um prédio residencial nos subúrbios do sul da capital libanesa, em região conhecida como Dahye, teria matado, além de Ibrahim Aqil, chefe da Força Radwan - unidade de elite do Hezbollah -, vários outros comandantes do grupo xiita, de acordo com militares israelenses.