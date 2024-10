Netanyahu é criticado por falta de planos para um pós-guerra

A mesma percepção se aplica aos recentes confrontos de Israel com o grupo islâmico Hezbollah no sul do Líbano. Os EUA pediram que Israel traduzisse seu sucesso militar e de inteligência – que incluiu o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de grande parte do alto comando da organização – em conquistas políticas.

Uma autoridade familiarizada com o modo de pensar do governo israelense disse ao jornal americano The Washington Post que Israel tem uma estratégia de como atingir o Hezbollah. "Mas não há necessariamente uma estratégia do que virá depois, de como sair dessa situação."

Parte do problema seria o conflito dentro do próprio governo israelense. Enquanto a extrema direita quer ver Israel atacar com força o Irã, aliado do Hezbollah, que no início de outubro lançou 200 mísseis contra Israel, em retaliação à morte de Nasrallah e outros líderes, para as alas mais moderadas do governo de Netanyahu trabalhar em conjunto com os EUA é o caminho certo.

Grande parte da população israelense também acha que o governo não está fazendo o suficiente em termos de planejamento para o fim da guerra. De acordo com uma pesquisa recente do Instituto de Políticas para o Povo Judeu, 57% dos israelenses consideram que a falta de objetivos claros é o motivo pelo qual a guerra se arrasta há tanto tempo, e 76% acham que a guerra tem demorado porque o governo não tomou as decisões certas com a rapidez necessária.

Muitos israelenses também acreditam que a sobrevivência política é o que alimenta o conflito: segundo 55%, a guerra foi prolongada devido às considerações políticas do atual governo de coalizão.

Embora pesquisas de opinião sugiram que o partido Likud, de Netanyahu, tenha recuperado o apoio da população nas últimas semanas, a coalizão de direita do país ainda está atrás dos partidos de oposição.