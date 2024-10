Entre sonho e realidade: os 100 anos do surrealismo - Com suas visões e devaneios, artistas surrealistas marcaram o período entreguerras, encarando e contrapondo o o zeitgeist burguês e o establishment de um mundo desestruturado e combalido, um século atrás.A paisagem árida da costa não condiz com a realidade: sob um céu nublado, há um caixote com uma árvore sem folhas saindo dele. No chão, há um corpo semelhante a um cavalo morto. Três relógios de bolso derretidos estão pendurados como toalhas molhadas, e um quarto é povoado por formigas.

Com sua tela A persistência da memória, de 1931, Salvador Dalí (1904-1989) criou uma verdadeira paisagem de sonhos, riquíssima em simbolismos. Esse é o quadro mais famoso do pintor espanhol e, até hoje, continua sendo um dos ícones do surrealismo.

Uma nova realidade para além do zeitgeist burguês