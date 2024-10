Fenômeno das bets: uma perigosa epidemia global

Estados Unidos, o maior mercado

Tal como no Brasil, as bets foram legalizadas nos Estados Unidos em 2018 – mas, em vez de uma alteração legislativa aprovada pelo Congresso, no caso dos americanos o pivô da mudança foi uma decisão da Suprema Corte: a maioria dos ministros concluiu que uma norma federal de 1992 que proibia as apostas esportivas extrapolava as competências do governo federal, e garantiu aos estados o direito de regular sobre o tema.

Hoje as bets são legalizadas em 38 dos 50 estados do país. Uma estimativa do banco Goldman Sachs apontou que, apenas em outubro de 2023, os americanos desembolsaram mais de 1 bilhão de dólares em apostas esportivas online – e a projeção é o setor seguir crescendo até alcançar 45 bilhões de dólares por ano.

Além dos bancos, as bets também chamaram a atenção de pesquisadores que vêm se debruçando sobre seus efeitos nas finanças dos americanos. Um estudo realizado por Brett Hollenbeck, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, e Poet Larsen e David Proserpio, da Universidade do Sul da Califórnia, publicado em preprint em agosto e ainda não revisado por pares, concluiu que nos estados que legalizaram as bets a saúde financeira dos moradores piorou mais do que nos estados onde elas seguiam proibidas.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores consultaram uma base de dados financeiros anonimizados de cerca de 7 milhões de americanos, com informações de 2004 até hoje, e compararam a evolução de variáveis como saúde financeira, débito excessivo e acesso a crédito. A metodologia incluiu uma checagem que afastou a hipótese de que estados que legalizaram as bets o fizeram devido a problemas orçamentários, o que poderia também influenciar a saúde financeira dos cidadãos.

A pesquisa encontrou uma diferença estatisticamente significante para pior na pontuação de crédito, na taxa de insolvência e na cobrança de dívidas nos estados que legalizaram as bets, em comparação com os demais. Os resultados também mostraram que, onde as apostas online são legalizadas, a piora foi mais acentuada entre homens jovens moradores de municípios mais pobres.