Furacões estão ficando mais fortes e o tempo faz deles mais devastadores

Quando o furacão atinge a costa, em geral perde força rapidamente. As correntes de ar que correm a maior altitude logo levam a tempestade para o interior, separando-a de sua principal fonte de energia, o ar quente e úmido do oceano. Lá, elas se enfraquecem e se transformam em sistemas de baixa pressão, perdendo seu poder destrutivo.

Entretanto, se um ciclone tropical se mover muito lentamente e continuar sendo alimentado pelo ar úmido do oceano próximo à costa, ele poderá causar danos graves.

Intempéries mais fortes devido à mudança climática

Mesmo que não estejam aumentando a frequência dos furacões e ciclones, especialistas de condições meteorológicas extremas creem que as mudanças climáticas agravam a intensidade deles.

Os ciclones tropicais obtêm a maior parte de sua energia do calor do vapor de água que captam no oceano. Com o aumento da temperatura da superfície, os furacões estão absorvendo volumes de vapor de água maiores, de acordo com uma análise dos ciclones tropicais do Atlântico Norte publicada na revista Scientific Reports em 2023.

Além de aumentar a intensidade dos furacões, a tendência está tornando mais difícil para os meteorologistas prever de forma confiável quando e onde os furacões ocorrerão. "Quanto maiores forem as áreas oceânicas com temperaturas acima de 26°C, maiores serão as regiões onde os furacões poderão se formar", conclui Friedrich.