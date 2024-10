Palco de causas internacionais, Feira do Livro de Frankfurt celebra 75 anos

Em 1968 - um ano marcado por protestos estudantis em massa na Alemanha Ocidental e em todo o mundo - a feira de Frankfurt entrou para a história como a "Feira da Polícia”.

Naquele ano, o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão foi concedido ao primeiro presidente do Senegal, Leopold Sedar Senghor, também conhecido como poeta e teórico cultural. Os manifestantes em Frankfurt denunciaram o governo cada vez mais autoritário de Senghor - manifestações de estudantes senegaleses haviam sido violentamente esmagadas no início daquele ano.

Em 1971, os protestos durante a feira do livro se concentraram no Irã, pois tentativas de derrubar o Xá no país foram recebidas com uma violência sem precedentes. Quase 20 anos depois, em 1989, o Irã foi desconvidado após o ex-líder supremo do Irã Ruhollah Khomeini pedir o assassinato do escritor indiano-britânico Salman Rushdie.

O romancista nascido na Índia inicialmente apoiou a Revolução Islâmica do Irã de 1979. Porém, 10 anos depois, o autor tornou-se o alvo mais proeminente de Ruhollah Khomeini. O líder fundamentalista ordenou a morte de Rushdie por causa de seu romance "Versos Satânicos”, que é parcialmente inspirado na vida do profeta islâmico Maomé.

O pedido de assassinato levou os organizadores da feira do livro a excluírem a participação do Irã por muitos anos, inclusive em 1998, quando Rushdie fez uma aparição surpresa na cerimônia de abertura, com medidas de segurança rigorosas.

O Irã também boicotou a Feira do Livro de Frankfurt em diferentes ocasiões, inclusive em 2015, quando Rushdie foi novamente convidado a fazer o discurso de abertura. Em 2023, Rushdie ganhou o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão depois de sobreviver a um atentado a faca no ano anterior.