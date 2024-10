Crise na Volkswagen ameaça o futuro de uma cidade inteira na Alemanha - Na próspera Wolfsburg, no norte do país, quase todo mundo trabalha para a VW ou tem negócios que dependem da empresa. Perspectiva de cortes angustia moradores, que temem que cidade vire museu industrial.Quando se chega de trem à cidade de Wolfsburg, na Baixa Saxônia, no norte da Alemanha, a primeira coisa que se enxerga são quatro gigantescas chaminés que despontam de um enorme edifício industrial de tijolos marrom-avermelhados, adornado com o logotipo da Volkswagen (VW) em azul e branco. É uma das maiores fábricas de automóveis do mundo.

Construída na primeira metade do século 20, Wolfsburg é uma das poucas cidades alemãs planejadas: foi projetada para um propósito e erguida em uma área, até então, não urbanizada.

Fundada pelo regime nazista de Adolf Hitler em 1º de julho de 1938, Wolfsburg foi erguida para abrigar os trabalhadores que produziam o chamado KdF-Wagen – protótipo do Fusca, era um carro de baixo custo e acessível que foi construído até 1945 para agradar às massas e também como parte da organização Kraft durch Freude (Força através da Alegria), do Terceiro Reich, focada em organizar e controlar as atividades de lazer da população alemã.