Em tempos de ódio bilateral, tanto Lula quanto Bolsonaro são alvos

Como se nota, em muitas exteriorizações, até os bolsonaristas que vomitam regras religiosas e ético-morais perdem-se na contradição, no fanatismo político.

Segundo causo.

A Cosa Nostra siciliana, em setembro de 1982, metralhou e matou o general Carlo Alberto Dalla Chiesa, quando ele dirigia o seu automóvel por Palermo. O general havia sido designado pelo premiê Giulio Andreotti, sete vezes chefe de governo na Itália, para combater a máfia na Sicília.

Andreotti, para muitos historiadores, estava interessado na morte do general Dalla Chiesa, e nada melhor do que mandá-lo, sem estrutura e recursos e com alto risco, para contrastar e reprimir a potente máfia siciliana.

Quando Andreotti faleceu, em maio de 2013, com condenação por associação à máfia e prescrição pela idade vetusta, o filho do general, sociólogo, escritor e professor da mais badalada universidade italiana, a Bocconi de Milão, escreveu, depois de justificativas, mais ou menos o seguinte sobre Andreotti, no prestigioso jornal Corrriere della Sera: "não fará falta".

Pano rápido

No caso do professor Nando Dalla Chiesa, filho do general Carlo Alberto, tivemos a livre manifestação do pensamento crítico.