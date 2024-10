Os estados que podem decidir as eleições americanas

Vencedor em 2020: Biden, com 15 votos do Colégio Eleitoral.

Nevada

Imigração é um tópico focal em Nevada, devido a sua localização próxima à fronteira sul. Quase um terço da população é hispânica, e uma das mais urbanas do país. A economia desse estado seriamente dependente do turismo cresceu mais do que a de qualquer outro swing state, desde que Biden assumiu a Presidência. Ao mesmo tempo, Nevada apresenta a maior taxa de desemprego do país.

Vencedor em 2020: Biden, com 6 votos do Colégio Eleitoral.

Pensilvânia

A Pensilvânia é um dos estados que mais têm sofrido com o aumento do custo de vida. Simultaneamente, o fracking a transformou na segunda maior produtora de gás natural, depois do Texas. Trump vem há muito promovendo o método de extração. Harris antes pedia sua proibição, mas agora prefere deixar as opções em aberto, embora com uma regulamentação mais rigorosa. Em 10 de setembro, o estado foi palco do primeiro – e possivelmente único – debate ao vivo entre os dois candidatos de 2024.