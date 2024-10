Coca-Cola faz recall de 28 milhões de garrafas que podem estar contaminadas

A Coca-Cola anunciou nesta quinta-feira (24) seu maior recall na Áustria em pelo menos 25 anos - uma "medida preventiva" diante de temores de que as bebidas possam conter lascas de metal, alegou a empresa.

A multinacional afirma não poder descartar a possibilidade de que um "número muito limitado" de garrafas possa conter "pequenas peças de metal, devido a um erro técnico na produção".

Segundo a fabricante, o recall vale para garrafas de meio litro dos refrigerantes Coca-Cola, Fanta, Sprite e MezzoMix com data de validade entre 4 de fevereiro de 2025 e 12 de abril de 2025, e é uma medida "preventiva", tomada em "estreita cooperação com as autoridades austríacas".