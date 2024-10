Concentração de gases do efeito estufa bate novo recorde em 2023

As análises de dados do órgão estimam que pouco menos da metade das emissões de CO2 permanece na atmosfera, pouco mais de um quarto é absorvida pelos oceanos e menos de 30% pelos ecossistemas terrestres – embora isso possa variar anualmente por causa de fenômenos naturais como El Niño e La Niña.

Negociações se aproximam

Aprovado por 195 países, o Acordo de Paris tem a meta de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2°C, e de preferência evitar que esse aumento ultrapasse 1,5°C. Para isso, os países precisam promover grande cortes nas emissões de efeito estufa. Um aquecimento maior do que o previsto no acordo coloca em riscos diversos ecossistemas e pode provocar um colapso no planeta.

Com a próxima rodada de negociações a ser realizada na COP29 se aproximando, a ONU também divulgou que as "contribuições nacionalmente determinadas" (NDCs) já apresentadas pelos países são suficientes para reduzir as emissões globais em 2,6% nesta década em comparação com o nível de 2019. Cientistas, porém, estimam que um corte de 43% nas emissões até 2030 é necessário para alcançar as metas do Acordo de Paris.

As conclusões do boletim divulgado nesta segunda-feira foram consideradas um "momento de virada" por Simon Stiell, secretário-geral da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Os NDCs são compromissos assumidos pelos países para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O Brasilse comprometeu a reduzir as emissões em 48% até 2025 e em 53% até 2030, em relação aos níveis de 2005.