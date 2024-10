Câmara cria comissão para analisar projeto que anistia golpistas - Partidos deverão indicar integrantes para formação de grupo, o que atrasará votação de projeto de lei que livra de punição condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou nesta terça-feira (29/10) a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O texto seria votado nesta terça na Comissão de Constituiçao e Justiça (CCJ) da Câmara, mas, com a criação do grupo especial, o processo de discussão e tramitação do projeto deve voltar à estaca zero.

"O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode, jamais, pela sua complexidade, se converter em indevido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para Mesa Diretora da Câmara", disse Lira a jornalistas.