Família de Trump e assessores de Biden foram alvos de hackers chineses, diz jornal

Membros da família do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e funcionários do governo Biden estavam entre os alvos de hackers ligados à China, que conseguiram invadir sistemas de empresas de telecomunicações, informou o New York Times nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O Times disse que funcionários do Departamento de Estado, membros da família Trump, incluindo Eric Trump e Jared Kushner, e democratas de destaque, como o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, estavam entre os alvos dos espiões.

As preocupações sobre o grupo de hackers aumentaram desde que a imprensa divulgou suas atividades no mês passado.