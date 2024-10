'Desesperado, Bolsonaro foi escanteado e logo será esquecido', diz Kotscho

Ele está vendo que o cerco está fechando. Ele falou que logo após eleição ia apresentar as denúncias quanto os chefes do golpe. Porque até agora só pegaram lambari, só bagrinho, mas não pegaram os mandantes, os que fizeram o golpe. E agora tá chegando a vez deles. Então é o desespero que tá batendo no Bolsonaro. Ele tá cada vez mais isolado. Ele se deu mal com todos os governadores que eram aliados. Lançou candidatos contra os candidatos daqueles governadores. E agora tá intervindo no mato sem cachorro, falando bobagem toda hora.

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Em suas declarações, Bolsonaro disse que outros políticos não sabem falar a linguagem do povo, e que os adversários no campo da direita não conseguem juntar militantes em aeroportos e bate-papos. Porém, ele colecionou inimizades nestas últimas eleições pelo país.

O colunista Tales Faria reverberou as palavras de Kotscho quanto ao ex-presidente, dizendo que Jair foi o grande derrotado neste 2º turno das eleições, citando alguns dos desafetos políticos.

De todos os bolsonaristas, só um foi eleito, todos os outros perderam, todos, então ele foi o grande derrotado nesse 2º turno, e foi o grande derrotado mais ainda porque todo o apoio que ele deu foi traindo aliados. E ao trair aliados ele arrumou confusão com Ratinho Júnior, arrumou confusão com, até em São Paulo, com (Ricardo) Nunes.

Nunes saiu ali anunciando, olha, quando eu estava mal, quem me apoiou foi o Tarcísio, naquele momento em que o Bolsonaro tinha dito ao Tarcísio, larga o Nunes. E boa parte da equipe de comando do Nunes não queria nem que o Bolsonaro aparecesse em São Paulo. Então ele saiu completamente derrotado.