Experimento alemão mostra benefícios para saúde da semana de 4 dias

As faltas por doença, porém, diminuíram muito pouco. A diferença com relação ao mesmo período de 2023 foi insignificante. "Isso foi uma surpresa, porque experimentos semelhantes realizados em outros países mostraram uma redução significante no número de dias de licença médica", afirma Platz.

Outra surpresa, segundo a pesquisadora, também foi o fato de a redução não ter registrado nenhum efeito positivo para o meio ambiente. "Em outros países, houve efeitos positivos para o meio ambiente, porque escritórios puderam ficar fechados por um dia. Houve também economia de energia pela diminuição do deslocamento até o local de trabalho." Na Alemanha, porém, os funcionários aproveitaram o dia extra para viajar no fim de semana mais longo, o que anulou essa economia, afirma Platz.

Os pesquisadores também afirmam que a redução da jornada poderia ter um efeito positivo sobre a escassez de mão de obraqualificada que o país enfrenta. A lógica por trás dessa conclusão: uma semana de quatro dias poderia motivar pessoas que não estão preparadas para trabalhar cinco dias e, portanto, estão atualmente fora do mercado de trabalho.

Resultados questionados

O especialista em mercado de trabalho Enzo Weber critica os resultados do experimento. O pesquisador da Universidade de Regensburg e do Instituto para Pesquisa sobre Mercado de Trabalho e Ocupacional afirma que as empresas que participaram do projeto já tinham uma postura favorável à semana de quatro dias. Assim, portanto, elas não seriam uma seção transversal representativa da economia.

Empresas com concorrência internacional preferem não participar desse tipo de experimento, acredita Steffen Kampeter, presidente da associação de empregadores BDA. Ele também duvida do aumento da produtividade. "Uma semana de quatro dias com equiparação salarial total é apenas um grande aumento salarial que a grande maioria das empresas não pode pagar", ressalta Kampeter.