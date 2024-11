Como funciona a eleição presidencial nos EUA?

Embora a Suprema Corte não vá julgar a participação do ex-presidente no 6 de Janeiro antes da eleição de 2024, a maioria dos magistrados entende que Trump contava com ampla proteção contra processos criminais à ocasião, através da imunidade atribuída à presidência. A Corte delegou ao Tribunal Distrital inferior de Washington a responsabilidade de determinar como essa imunidade deve ser aplicada.

O que acontece nas primárias e nos caucus?

As primárias e as convenções são a primeira etapa do processo de seleção interna dos candidatos pelos partidos. Elas se realizam em nível estadual antes do início oficial da campanha. A menos que um candidato concorra como independente, ele é obrigado a se registrar para disputar por um partido político no estado em que vive. Como na disputa nacional, as primárias transcorrem por meio de votação secreta, e o candidato com mais votos vence.

Já os caucus são mais complexos. Nos estados que os utilizam, é designado um dia em que os membros dos partidos políticos se reúnem para decidir, numa espécie de votação pública, qual candidato querem que os represente. Ocorrem centenas dessas pequenas assembleias em estados como Iowa, Nevada e Wyoming.

As primárias e os caucus são diferentes, dependendo do estado e do partido, mas o objetivo é o mesmo: determinar o apoio a candidatos específicos e escolher um representante para a eleição geral.

Qual é a importância das convenções nacionais?