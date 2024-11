Selic alta serve para alimentar "bolsa-rentismo", diz economista

Por quê?

Porque um dos canais utilizados pelo setor financeiro para operar a expropriação de renda é justamente pressionando o Estado para emitir papéis do jeito que ele quer. Houve momentos, por exemplo, em que o Tesouro Nacional tentou emitir mais papéis pré-fixados, com juros baixos e prazos mais longos, forçando seus proprietários a assumirem riscos. Mas todas as vezes em que isso aconteceu, o Banco Central correu para operar papéis concorrentes com os títulos do Tesouro, as chamadas "operações compromissadas".

O resultado é que, sem mercado, o Tesouro desiste e volta a emitir títulos indexados. Em outras palavras, ao invés de operacionalizar as duas instituições em favor do país, o Estado fica refém do setor financeiro – que pressiona uma ou outra a entregar o que ele quer. Não é tão fácil mudar essa estrutura.

Como essa pressão se materializa?

O setor financeiro usa papéis do Tesouro Nacional para se proteger do contexto econômico. Em momentos de inflação alta, por exemplo, basta pressionar o Tesouro a emitir mais papéis indexados ao IPCA [o indicador que mede a alta de preços no Brasil]. Em momentos de crise econômica generalizada, a pressão é para emitir títulos indexados à taxa Selic – que, curiosamente, são chamados de "papéis de crise" no mercado financeiro. Isso porque, num cenário assim, a Selic estará mais alta, e o papel valerá mais. Somente em períodos de estabilidade é que o Tesouro adquire liberdade para emitir títulos pré-fixados – usualmente emitidos pelos tesouros de outros países.

A pressão é o único instrumento utilizado para fazer isso?