Psicóloga é presa em GO: qual a diferença entre racismo e injúria racial?

A psicóloga foi solta após audiência de custódia.

Em um vídeo gravado por testemunhas, Laryssa confirma que falou "macaco", mas nega a intenção racista. "Estavam três meninos do time deles, e eles, técnicos, ficam gesticulando. Eu falei assim: 'Olha lá, eles ficam parecendo macaco'. Aí, ele está achando que eu falei contra a pessoa dele, contra a pele. Eu já pedi desculpas", se defendeu.

Ao UOL, o advogado Kleber Júnior Moreira e Silva, que representa a vítima no caso, disse que "Ele continua abalado, nervoso". A vítima contou que chorou sozinho no banheiro durante o final de semana. "Ele falou que tinha umas 200 pessoas no local. Ficou constrangido", explica Kleber.

Os advogados do técnico vão pedir nesta terça-feira (5) uma indenização no valor de R$ 55 mil por danos morais.

O UOL tenta contato com a defesa da psicóloga. O espaço segue aberto para manifestação. À TV Anhanguera, o advogado Carlos Márcio Rissi Macedo, que representa Laryssa, reforçou a justificativa da cliente sobre ela ter sido mal interpretada.

* Com informações de reportagem publicada em 09/10/2024