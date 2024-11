Mais de 98%: vitória mais esmagadora das eleições nos EUA foi há 88 anos

O democrata Franklin Delano Roosevelt, além de ter sido o único presidente dos EUA a ser eleito para quatro mandatos, também protagonizou a reeleição mais esmagadora da história do país.

O que aconteceu

Em 1936, Roosevelt venceu o republicano Alf Landon com 98,5% dos votos delegados. Com essa vitória, ele deu início ao seu segundo mandato e permaneceu no poder até 1945, quando morreu ainda no primeiro ano de sua quarta reeleição.

Roosevelt só não ganhou nos estados de Vermont Maine. O político também liderou em votos populares com 60,8% - o equivalente a mais de 27 milhões de eleitores -, marcando a maior margem eleitoral em cédulas.