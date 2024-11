O que a vitória de Trump nos EUA significa para o clima?

Acordos globais em jogo

"A vitória de Trump representa um obstáculo real à luta global contra as mudanças climáticas", afirma Alice Hill, pesquisadora do think tank americano Council on Foreign Relations (CFR). "Sob a liderança do presidente Trump, é quase certo que os Estados Unidos vão retroceder nos esforços globais e domésticos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aumentando a produção de combustíveis fósseis."

Já é praticamente certo que o ano de 2024 será o mais quente já registrado, e o primeiro a superar a marca de 1,5 ºC de aquecimento, segundo um novo relatório do Copernicus, o programa de monitoramento de mudanças climáticas da União Europeia (UE).

Além disso, cientistas há muito tempo alertam para a necessidade de reduzir a emissão de gases que aquecem o planeta. Segundo eles, a meta de corte de 50% precisa ser atingida até 2030 se quisermos evitar a catástrofe climática.

Para isso, os países precisam trabalhar juntos. Mas a promessa trumpista de pôr os "EUA em primeiro lugar" vai justamente contra essa premissa, afirmam especialistas.

Aposta nos combustíveis fósseis