Trump anuncia cargo para Elon Musk, que promete "abalar sistema"

"Musk não só não sabe nada sobre eficiência e regulamentação do governo, como suas próprias empresas têm entrado frequentemente em conflito com as mesmas regras que ele estará em posição de atacar em seu novo cargo de 'czar'", declarou Lisa Gilbert, copresidente da Public Citizen, em comunicado.

Apresentador da Fox no Pentágono

Outro nome confirmado por Trump para o novo governo é o de Pete Hegseth, apresentador do canal de TV conservador Fox News. Sem experiência política ou em termos de segurança nacional, Hegseth, de 44 anos, assumirá o Departamento de Defesa e, portanto, estará à frente do Pentágono.

Ele trabalha para a Fox há cerca de dez anos e apresenta programas como o Fox & Friends Weekend, tendo entrevistado Trump diversas vezes, o que teria criado uma relação de amizade entre ambos.

No Pentágono, porém, de acordo com uma fonte ouvida pela rede CNN, "todos estão simplesmente chocados", já que Hegseth assumirá o mais importante cargo de defesa do país em meio aos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio.

Trump argumentou que escolheu Hegseth por causa de seu longo serviço prestado ao Exército americano, descrevendo-o como "duro, inteligente" e disse que ele é um verdadeiro defensor do "America First", slogan desde a primeira campanha de Trump que defende os "EUA em primeiro lugar".