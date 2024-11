De dom Pedro 2° a Bolsonaro, os atentados políticos que marcaram a história do Brasil

Com a popularidade em baixa, o governador da Bahia José Marcelino de Sousa foi ferido levemente por uma arma de fogo em 1906, quando estava a bordo do vapor Mauricio Wanderley, retornando de Nazaré a Salvador. O caso nunca foi completamente apurado. O senador José de Aquino Tanajura (1831-1918) era apontando como mandante, algo que ele sempre negou.

O Atentado da Rua Tonelero foi a tentativa de assassinato do jornalista e político Carlos Lacerda (1914-1977), na madrugada de 5 de agosto de 1954, no Rio. O episódio é apontado como o ponto alto da crise política que levaria ao suicídio do presidente Getúlio Vargas (1882-1954) 19 dias mais tarde.

O pistoleiro foi o mestre de obras Alcino João do Nascimento (1922-2014). Ele não conseguiu matar Lacerda — mas deixou o jornalista ferido. O major-aviador Rubens Florentino Vaz (1922-1954), que fazia a segurança de Lacerda, foi alvejado no peito e morreu. Um guarda municipal também foi ferido.

Ditadura

O Atentado ao Aeroporto dos Guararapes, no Recife, foi uma ação provavelmente orquestrada pela Ação Popular (AP), organização de esquerda que lutou contra a ditadura no Brasil — embora alguns acreditem que tenha sido feita por um grupo isolado de dentro da AP. A ideia era matar o marechal Artur da Costa e Silva (1899-1969), ministro do Exército e apontado como o nome para a sucessão presidencial do regime.

No dia 25 de julho de 1966, era prevista a chegada de Costa e Silva ao Recife — mas de última hora ele fez o trajeto, de João Pessoa até lá, por terra, e não por avião. Uma bomba explodiu no saguão do aeroporto logo depois do desembarque do voo onde estaria Costa e Silva. Catorze pessoas ficaram feridas e duas morreram: o jornalista e secretário de governo de Pernambuco Edson Régis de Carvalho (1923-1966) e o almirante reformado Nelson Gomes Fernandes (?-1966).