Líbia cria "polícia da moralidade" para impor uso do véu

Por outro lado, devido à divisão política interna, as novas restrições não se aplicarão a todo o território: rica em petróleo e com um longo litoral no Mediterrâneo, a Líbia está dividida entre dois governos rivais desde 2014.

O do oeste, sediado em Trípoli e sob o primeiro-ministro Abdul Hamid Dbeibah, é reconhecido pela ONU; enquanto o leste é encabeçado pelo general Khalifa Hiftar, instalado em Tobruk. Esse impasse político é exacerbado por agitações políticas e desmandos de milícias.

"O primeiro-ministro não tem como projetar poder em toda a capital, muito menos para mais além: no máximo por alguns bairros, no melhor dos casos", afirmou Harchaoui. Ainda assim, para a população do oeste, o anúncio evoca as décadas do regime ditatorial de Muammar Kadafi, encerrado em 2011.

A população masculina tampouco está totalmente a salvo da arbitrariedade estatal: a nova polícia moral terá poderes para, por exemplo, fechar barbeiros e shisha bars (lounges de narguilé) que não respeitem as novas normas.

"Hoje, alguém critica meu estilo de penteado, amanhã eles podem impor o que eu devo vestir", comenta o estudante Ahmed Qarqum, de 23 anos. "Essas políticas criam um ambiente sufocante, que faz a gente se sentir alienada no seu próprio país."

Autor: Islam Alatrash