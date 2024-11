Provocação de Janja no G20 não é boa em nada

Em entrevista à CNN, Janja disse que não tem um gabinete de primeira-dama (algo que no Brasil não está previsto nos governos) "por causa do machismo". Ele citou como exemplo o fato de países como Estados Unidos e o México terem estruturas diferentes para suas primeiras-damas, com gabinete e equipe.

Mas não é bem assim. Alguns países nem têm figura forte de primeira-dama. É esse o caso da Alemanha, onde a maioria da população nem sabe o nome da esposa do presidente.

Teoricamente, "a primeira-dama da Alemanha" é a juíza Elke Büdenbender. Ela acompanha o marido, o presidente Frank-Walter Steinmeier em eventos, sim. Mas trabalha como juíza por meio período. E a maioria dos cidadãos nem sabe o nome dela. Na verdade, aqui ninguém se importa com esposas ou maridos de políticos. A Alemanha vai ter novas eleições em fevereiro. Todo mundo está falando dos candidatos, não de seus cônjuges. Faz sentido, não? Afinal, não são eles que vão governar.

Janja disse, desde que Lula foi eleito, que queria ressignificar o cargo. Claro que ela tem esse direito e que existem primeiras-damas que prestam papeis super importantes para seus países e viram vozes super importantes. Michelle Obama, por exemplo, está aí para provar. Mas, inclusive para conseguir ocupar um espaço desses é preciso se conter em alguns momentos. E ser estratégica.

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.